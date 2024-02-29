Менее четырёх часов осталось до торжественной церемонии вручения премии «Народное признание – 2023»

15:24, 29 февраля 2024, ПАИ

Менее четырёх часов осталось до торжественной церемонии вручении Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023», которая состоится сегодня, 29 февраля, в 19:00. Мероприятие пройдёт в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Получить пригласительные билеты на премию «Народное признание» можно бесплатно в кассе Псковской филармонии до 18 часов. Дресс-код для участников и гостей церемонии – black tie.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Всего победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».