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Политика

К 2030 году в России планируют увеличить объём инвестиций в ключевых отраслях на 70%

Объём инвестиций в ключевых отраслях России должен вырасти на 70 % к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Динамика в сфере инвестиций в России сейчас хорошая, отметил глава государства. За последние годы в стране открылись сотни новых заводов и фабрик.

Кроме того, Владимир Путин назвал важной возможность граждан инвестировать свои сбережения и получать дополнительные доходы, а также предложил запустить новый инвестиционный инструмент – сберегательный сертификат. «Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок – более трёх лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход. Эти средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках», – отметил Владимир Путин.

Президент России также призвал более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, довести их долю до 2 % ВВП к 2030 году и по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира.

Отметим, что Владимир Путин сегодня обратился с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония прошла в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

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