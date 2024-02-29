Организаторы планируют расширить географию псковского хорового праздника

16:57, 29 февраля 2024, ПАИ

И. о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова заявила о планах расширить географию и увеличить число участников детского хорового праздника в 2024 году. Об этом она рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы уже два года собираем сводный детский хор из муниципалитетов. В этом году у нас поставлена более амбициозная задача: мы расширяем географию, будем петь живым звуком, включим интерактив. Не секрет, что сейчас к этому процессу подключились общеобразовательные школы. В каждой сейчас организовывают хоровой коллектив», – рассказала гостья радиоэфира.

Наталья Белова подчеркнула, что коллективы обязательно будут учить гимн России и Псковской области.

Отметим, в прошлом году на празднике уже был поставлен рекорд по количеству районов-участников. Если в 2022 году их было всего четыре, то в 2023 году, с учётом Пскова, уже 11. Псковская земля является родиной хорового фестиваля. В мае 1911 года здесь прошел первый в России певческий праздник, восстановили традицию в мае 2011 года.