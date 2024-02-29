Псковичи на форуме «Мой бизнес» обсудили механизмы поддержки предпринимательства

16:49, 29 февраля 2024, ПАИ

Псковичи на форуме «Мой бизнес» вместе с коллегами из региональных органов власти и центров «Мой бизнес» из 89 регионов работали над развитием стратегии поддержки МСП. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Темами для обсуждения стали развитие креативных индустрий, кадровая политика, повышение престижа предпринимательской деятельности, финансовые инструменты, цифровые сервисы и др. Определенные резолюции с сессий форума будут направлены для дальнейшей разработки.

Представители от Псковской области тоже приняли участие в деловых мероприятиях форума. Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев при обсуждении финансовых инструментов поддержки бизнеса отдельно остановился на примере поддержки самозанятых в регионе.

Андрей Михеев рассказал, что на начало февраля 2024 года в Псковской области было зарегистрировано 5,6 тысячи действующих самозанятых граждан, активный доход самозанятых составляет более 7,5 млрд рублей, а общая сумма уплаченного с 2020 года налога на профессиональный доход – 239,6 млн рублей.

Одним из организаторов следующей деловой площадки на тему «Реализация федеральных конкурсных и акселерационных программ», таких как «Мама-предприниматель» и «Мой добрый бизнес», выступила руководитель псковского Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

Вместе с коллегами из других регионов и финалистами федеральных программ обсудили вопрос целесообразности перехода от быстрого экспресс-обучения к более глубокому погружению в основы предпринимательства, а также поговорили об особенностях целевых акселерационных программ и влияния их на создание в регионе бизнес-сообществ.

В завершение программы форума на выставке «Россия» прошел «День предпринимательства», где каждый регион представил для посетителей стендов свои бизнес-активности.

Организатор мероприятия – Минэкономразвития РФ, генеральные партнеры – Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, ПАО «Промсвязьбанк».



Деятельность центров «Мой бизнес» осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.