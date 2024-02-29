Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В Псковской области появится технопарк «Агрополис»

В Псковской области на завершающей стадии находится проект по созданию и развитию промышленного технопарка «Агрополис», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства региона

Он реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям.

Совокупная капиталоемкость проекта составляет более 600 млн рублей, в том числе средства федерального и областного бюджетов в размере 430 млн рублей. Строительные и реконструктивные работы на объекте завершены, окончено устройство сетей обеспечения и монтаж необходимого оборудования. Сейчас идет подготовка к введению технопарка в эксплуатацию.

Резидентами уже являются шесть производств, на базе которых создано около 70 новых рабочих мест.

«Реализация такого масштабного проекта по развитию промышленной инфраструктуры для Псковской области очень значима. При поддержке государства создаются площади для льготного размещения предприятий МСП, что способствует развитию промышленности в регионе, обеспечению занятости населения и пополнению регионального бюджета. Все это делает Псковскую область комфортным местом для жизни и привлекательной средой для создания и развития новых производств», — отметил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Всего до конца года в России будет введено 17 новых технопарков в 12 регионах России, сообщил в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. В основном там будут размещены производства продуктов питания, машин, оборудования, компьютерной и робототехники.

Как отметил глава государства, новые индустриальные технопарки должны формировать точки роста на территории всей страны, а также стимулировать капиталовложение. По его словам до 2030 года число таких площадок должно увеличиться минимум на 100.

«Продолжим развитие индустриальных технопарков с акцентом на размещении производства малого и среднего бизнеса по нашим технологическим приоритетам. Обращаю внимание правительства: до 2030 года необходимо создать еще не менее 100 таких площадок», — сказал Владимир Путин.

За последние четыре года Минэкономразвития России в рамках нацпроекта МСП профинансировало строительство 62 промышленных парков в 38 регионах страны. 45 из них уже введено в эксплуатацию: в них работает порядка 800 компаний, создано более 10 тысяч рабочих мест.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициирован президентом России Владимиром Путиным и курируется первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 февраля 2024

Псковичи на форуме «Мой бизнес» обсудили механизмы поддержки предпринимательства
29 февраля 2024

К 2030 году в России планируют увеличить объём инвестиций в ключевых отраслях на 70%
29 февраля 2024

Владимир Путин: Россия является лидером на глобальном рынке пшеницы
29 февраля 2024

Владимир Путин: МРОТ к 2030 году должен увеличиться почти вдвое
29 февраля 2024

Владимир Путин поручил Правительству РФ отработать новую модель оплаты труда бюджетников
29 февраля 2024

Две трети бюджетной кредитной задолженности регионов будут списаны – Владимир Путин
29 февраля 2024

Амнистию для некрупного бизнеса, который пользовался схемами оптимизации налогов, объявят в России
29 февраля 2024

Эксперты назвали факторы динамичного роста чистой прибыли Сбера

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...