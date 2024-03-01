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Общество

В памятных мероприятиях в честь 6-й роты в Пскове участвует делегация из Брянской области

В мероприятиях в память 6-й роты в Пскове сегодня, 1 марта, принимает участие делегация из Брянской области: брат Героя России Олега Ермакова – Александр Ермаков и его сын Северьян, курсант Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Северьян рассказал, что вырос на примере своего дяди, потому и пошел учиться и служить в ВДВ. «У меня и отец служил в ВДВ, тоже пример для меня. Старший брат учился в училище ВДВ и сейчас исполняет свой долг в зоне СВО».

Памятные мероприятия проходят в храме Александра Невского, на кладбище в Орлецах, пройдет траурный митинг у памятника «Купол». В них участвуют родные и близкие родственников 6-й роты, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец.

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