В памятных мероприятиях в честь 6-й роты в Пскове участвует делегация из Брянской области

10:39, 01 марта 2024, ПАИ

В мероприятиях в память 6-й роты в Пскове сегодня, 1 марта, принимает участие делегация из Брянской области: брат Героя России Олега Ермакова – Александр Ермаков и его сын Северьян, курсант Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Северьян рассказал, что вырос на примере своего дяди, потому и пошел учиться и служить в ВДВ. «У меня и отец служил в ВДВ, тоже пример для меня. Старший брат учился в училище ВДВ и сейчас исполняет свой долг в зоне СВО».

Памятные мероприятия проходят в храме Александра Невского, на кладбище в Орлецах, пройдет траурный митинг у памятника «Купол». В них участвуют родные и близкие родственников 6-й роты, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец.