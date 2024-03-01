Новые популярные направления сельского хозяйства в Псковской области назвал Николай Романов

14:00, 01 марта 2024, ПАИ

Какие направления сельского хозяйства набирают популярность в регионе, рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Тюльпаны востребованы. У нас и фермеров много. Люди получили у нас гранты на те же теплицы, и они круглый год работают. Нам приятно, что эта мера поддержки сработала и для человека, и для нас», – отметил он.

Кроме того, по словам спикера, жителей Псковской области стало привлекать разведение туй для продажи.

«Сейчас интерес пошел на овцеводство, для мяса в основном. Цена хорошая на баранину, поэтому и пошло это направление», – рассказал Николай Романов.