Новые популярные направления сельского хозяйства в Псковской области назвал Николай Романов
Какие направления сельского хозяйства набирают популярность в регионе, рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Тюльпаны востребованы. У нас и фермеров много. Люди получили у нас гранты на те же теплицы, и они круглый год работают. Нам приятно, что эта мера поддержки сработала и для человека, и для нас», – отметил он.
Кроме того, по словам спикера, жителей Псковской области стало привлекать разведение туй для продажи.
«Сейчас интерес пошел на овцеводство, для мяса в основном. Цена хорошая на баранину, поэтому и пошло это направление», – рассказал Николай Романов.
Анонимное психологическое тестирование на употребление наркотиков пройдёт в шести школах Пскова
Нарколог из Пскова: На то, будет подросток употреблять наркотики или нет, влияет его психологический портрет
Псковский нарколог: Число людей, которые экспериментируют с наркотиками, становится больше
Новые популярные направления сельского хозяйства в Псковской области назвал Николай Романов