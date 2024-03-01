В медиацентре ПАИ обсудят посевную-2024
В медиацентре ПАИ в пятницу, 1 марта, состоится пресс-конференция, посвященная сельскохозяйственному сезону 2024 года.
Какие планы и задачи стоят перед сельхозотраслью в этом году, какова ситуация с семенным материалом, удобрениями и техникой, с какими показателями отрасль завершила прошлый год, всю ли произведенную продукцию удалось продать?
Спикером пресс-конференции станет председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.
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