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Экономика

В медиацентре ПАИ обсудят посевную-2024

В медиацентре ПАИ в пятницу, 1 марта, состоится пресс-конференция, посвященная сельскохозяйственному сезону 2024 года.

Какие планы и задачи стоят перед сельхозотраслью в этом году, какова ситуация с семенным материалом, удобрениями и техникой, с какими показателями отрасль завершила прошлый год, всю ли произведенную продукцию удалось продать?

Спикером пресс-конференции станет председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

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