Псковский нарколог: Число людей, которые экспериментируют с наркотиками, становится больше

14:51, 01 марта 2024, ПАИ

В последние годы число людей, которые экспериментируют с наркотиками, становится больше, рассказала заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Но могу отметить, что на сокращение употребления, например, алкоголя положительно влияют ограничительные часы и дни, комендантский час для подростков, видеонаблюдение на улицах. Поэтому число таких людей заметно уменьшилось. Задержания тех, кто употребляет алкоголь в общественных местах, сократились», – отметила Татьяна Антонова.

Под наблюдение с синдромом зависимости от алкоголя в прошлом году попали 25 подростков, наркотиков – 14 подростков. «Кажется, что случаи штучные, но тем не менее рост всё равно идёт. Кроме того, их привлекает работа наркокурьерами, «закладчиками». Для них это быстрые деньги. Как правило, они, принимая такое решение, ни с кем не советуются и не понимают, что за этим последует уголовное наказание. Есть и те, кто так не зарабатывает, а для себя добывает таким образом наркотики», – констатировала врач.