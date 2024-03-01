Встреча профсоюзной молодёжи прошла в штабе общественной поддержки в Пскове

16:14, 01 марта 2024, ПАИ

Встреча профсоюзной молодёжи прошла в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 1 марта. Мероприятие представляло собой диалог на равных с председателями профсоюзного движения, передаёт корреспондент ПАИ.

Перед началом разговора участники мероприятия почтили память 6-й роты минутой молчания. Сегодня, 1 марта, – День памяти воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших при исполнении воинского долга.

В рамках встречи председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов рассказал, какие мероприятия проходят в рамках профсоюзного движения, а также в какие вузы может поступить молодежь в рамках структуры. Например, для молодых людей есть такое направление, как производственный туризм, подчеркнул он.

«Профсоюз – это семья. Хоть мы и разделены по отраслям, но мы всегда оказываем помощь, содействие и поддержку друг другу. Членом профсоюза быть выгодно и полезно», – подчеркнул Игорь Иванов и рассказал о преференциях для членов объединения.

Всего существует 16 региональных отраслевых организаций профсоюзов, обратил внимание он.

Председатель Молодежного совета Псковского областного совета профсоюзов Светлана Артемьева отметила, что стать членом Молодёжного совета профсоюзов могут молодые люди до 35 лет включительно. Помимо этого, она рассказала про крупные мероприятия, которые прошли в 2023 году. Светлана Артемьева также поделилась, где ребята могут заявить о себе не только в регионе, но и на федеральном уровне.

Председатель профкома студентов ПсковГУ Алёна Козлова, в свою очередь, рассказала про студенческие профсоюзные мероприятия.

«Мы самая крупная первичка в области, у нас более 3 600 участников профсоюза. «…» Главной и уникальной особенностью профсоюзов является то, что практически с 14 лет и до конца своей жизни вы можете оставаться под защитой профсоюзов. Фактически, поступив в учреждение образования, и даже после выхода на пенсию вы можете оставаться членом профсоюзов. Это уникальная история общественных организаций», – заметила она.

В конце участники встречи смогли задать спикерам все интересующие вопросы.

«Я очень счастлив, что работаю в Псковском областном совете профсоюзов, что у меня такие замечательные коллеги и что моя работа ежедневно связана с людьми. Это большой опыт и это здорово. Я живу профсоюзом», – заключил Игорь Иванов.

Добавим, что сегодня, 1 марта стартовал приём заявок на участие в треках «Призыв», «Амбассадоры» и «Навигаторы» Всероссийской молодёжной программы Федерации независимых профсоюзов России «Стратегический резерв 2024».

В треке «Призыв» могут принять участие члены профсоюзов, входящих в структуру ФНПР, в возрасте до 35 лет включительно и ранее не принимавшие участия в треке «Академия» или второй ступени Программы «Стратрезерв».

Участников ждёт квест, тестирование и конкурсный отбор. Выпускники трека получат право участвовать в треке «Академия» и получить дополнительное профессиональное образование в Академии труда и социальных отношений по программе «Менеджмент в социально-трудовой сфере». 150 лучших выпускников трека получат право принять участие в федеральном форуме «Стратегический резерв 2024».

Принять участие можно по ссылке: https://stratrezerv.fnpr.ru/