Март: идём в глубину

11:22, 02 марта 2024, ПАИ

Прогноз на первый месяц весны от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Основные астрологические события выпадают на третью декаду марта. Тут нас ждет и астрологический новый год (день весеннего равноденствия, когда Солнце переходит в первый градус Овна), и начало очередного коридора затмений. Но прежде чем до них добраться, рассмотрим предшествующие периоды. Три декады марта будут очень разными по своей энергетике.

Первая – до новолуния 10 марта – очень динамичная и противоречивая. С одной стороны, дает много возможностей и энергии для реализации своих планов и амбиций, с другой – несет разного рода неожиданности и внезапные повороты, в том числе стрессового характера. В людях просыпается дух авантюризма и бунтарства, нам сложнее оценивать возможные риски и контролировать себя.

С 1 по 4 марта хороший период для того, чтобы публично заявить о себе, привлечь внимание к плодам своего труда, поискать инвесторов или авторитетных покровителей. Этот период (особенно 4 марта) хорош для мозговых штурмов, могут прийти инсайты и неожиданные решения, можно найти ключи для выхода из тупика.

Последняя неделя перед новолунием лучше всего подходит не для начала новых дел, а для завершения, шлифовки и доведения до ума ранее начатого. Идеально, если вы сумеете вписаться в небесный поток и поставить точку в каком-то деле, проекте или завершить один из его этапов.

5-12 марта очень напряженный и аварийный период, в том числе высок риск пожаров, авиапроисшествий, выхода из строя бытовой техники. Могут также обостриться наши страхи и внутреннее напряжение. В это время лучше не делать резких движений и в деловой жизни.

Само новолуние 10 марта и следующий за ним лунный цикл открывают интересные возможности творческим людям и тем, кто идет по духовному пути. Ждите глубины, новых идей, знакомств и интересных шансов.

10-13 марта неплохое время для деловой жизни, переговоров, продуманных и подготовленных стартов.

12 марта Венера почти на месяц переходит в сильный для себя знак Рыб. Любовные отношения становятся более романтичными, нежными и глубокими. Это хороший период для их укрепления и сближения партнеров. В это время очень легко влюбиться, но в неподходящего человека. Мы все как будто немного в розовых очках и с затуманенным рассудком, обмануться легче легкого.

Вторая декада марта очень плавная, глубокая и чувственная. Здесь правят бал тонкие, чувствительные и творческие Рыбы. Положительная сторона периода в том, что можно достигнуть новых высот в любви, творчестве, духовных практиках, изучении своего внутреннего мира и понимания себя. Отрицательная – можно заблудиться в трех соснах, ошибиться в расчетах, попасться на удочку мошенников, погрязнуть в иллюзиях, утонуть в жалости к себе, чрезмерно погрузиться в виртуальный мир или алкогольный туман. В целом середина и вторая половина марта опасны для людей, которые борются с тяжелыми зависимостями с переменным успехом. Риски, что возьмет верх ваша темная сторона, увеличиваются кратно.

20 марта Солнце переходит в знак Овна. Мы ощущаем прилив сил, обновление, желание действовать. Максимум энергии будет как раз в период 20-24 марта. Если хотите прорыва в каком-то деле, прикладывайте силы именно в это время. Однако помните, что лунное затмение 25 марта и начало затменного коридора не лучшее время для новых начинаний. (Об особенностях грядущего коридора затмений напишу чуть позже).

В начале апреля Меркурий войдет в ретроградную фазу, но замедляться начнет уже в конце марта, и это замедление может притормозить все деловые процессы. Если у вас запланированы дела, связанные с подачей документов, подписанием договоров, заключением сделок, увольнением, планированием поездок и путешествий, лучше успеть с ними до 24 марта.

В последнюю неделю марта лучше спокойно заниматься привычными, рутинными делами, не принимать судьбоносных решений, спокойно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Больше внимания сосредоточить на своем внутреннем мире и взаимоотношениях с близкими людьми.