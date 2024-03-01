Посвящённый героическому подвигу 6-й роты митинг состоялся в Пушкинских Горах

22:18, 01 марта 2024, ПАИ

Митинг, посвящённый героическому подвигу 6-й роты, состоялся в Пушкинских Горах у бюста Алексея Храброва. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

На митинге присутствовала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, глава городского поселения Пушкиногорье Александр Афанасьев, депутаты районного Собрания депутатов, председатель Совета ветеранов Пушкиногорского района Василий Кондратюк, социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Псковской области в Пушкиногорском районе Наталья Степанова, сотрудники администрации района, юнармейцы, неравнодушные жители посёлка.

К участникам митинга обратилась глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

«Дорогие друзья, 1 марта – это памятная дата в истории нашего Отечества. Прославленная 6-я рота 104-го полка приняла неравный бой с крупной группировкой боевиков. Девяносто десантников и тысяча боевиков, кровь и смерть, но несданная высота, которая стала символом мужества и доблести начала нового тысячелетия. Страшный бой длился почти сутки. В живых осталось всего шесть человек. Огромные, страшные потери, которые болью в сердце отозвались не только у родных и близких, но и у всех жителей нашей огромной страны. Среди них наш земляк Алексей Храбров, молодой 19-летний парень. Когда-то семья Алексея приехала к нам в Пушкиногорский район из Эстонии. Здесь Алексей закончил среднюю школу имени Пушкина, затем профессиональное училище № 30, был призван в ряды Вооружённых сил Российской Федерации. И вместе со своими такими же сослуживцами, товарищами выдержал страшный, кровопролитный бой ценой собственной жизни. Указом президента РФ Алексей Храбров за проявленные доблесть и героизм посмертно удостоен ордена Мужества. Мы, жители Пушкиногорского района, стараемся чтить память о славном подвиге десантников шестой роты. Установлен бюст героя, улица в Пушкинских Горах названа его именем, на зданиях школы и бывшего училища, где он учился, установлены памятные доски. И вот сегодня уже 24 года с этого трагического события – это уже больше, чем земная жизнь Алексея. Светлая и вечная память нашему земляку Храброву Алексею Александровичу и всем его товарищам-сослуживцам», – сказала она.

Ведущие Ксения Иванова и Александр Гаврилов рассказали о событиях 24-летней давности на 776-й высоте, где 90 десантников совершили невероятный подвиг, ценою своих жизней переломив ход битвы, ход истории.

На митинге прозвучали отрывки из писем погибших ребят: «Поехал греться. До августа не увидимся – это точно. Да, кстати, меня перевели в 6-ю роту в должности оператора-стрелка. Нам выдали специальные жетоны, мой номер 818140. Так, на всякий случай...» – Алексей Храбров.

«Большой привет вам из Республики Чечня. Извините за почерк, пишу вам ночью на посту, возле костра. Стараюсь вас быстрее успокоить. Впервые увидел горы, всё так красиво. Только с непривычки ходить тяжеловато. У нас тут всё спокойно, за четыре месяца не было ни одного выстрела...» – Костя Кривушеев.

«В Чечне сейчас весна наступает. Снег тает, грязь, слякоть. Моемся мы здесь каждый день, взводный чистюля попался, это даже хорошо. Здоровье моё отличное. Служу не тужу», – Володя Александров.

«Здравствуй, дорогие Лиличка, Оля, мама и папа! Прошла неделя, а я уже начинаю отсчитывать дни до возвращения домой. Обстановка у нас спокойная, стрельбы почти нет. Тепло, всё тает, приближается весна. Пишите письма. Ваш Марк».

Собравшиеся почтили память героев минутой молчания, возложили венок и цветы в знак признательности и скорби.