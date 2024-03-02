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Культура

Весна пришла! Проект «ПАИ. Афиша» рассказывает, куда пойти на новой неделе

8 Марта неумолимо приближается. На грядущей неделе классика, поп, рок музыка, зажигательные танцы и премьеры - все о ней – о Женщине! Не пропустите концерты «Go’ Malambo», «Мелодии любви», «И это все о ней», «Влюблённые»... И, конечно же, не забудьте про Масленицу.

«GO’MALAMBO»

Что: аргентинское шоу, танец и страсть

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 4 марта, 19:00

16+

Праздничное настроение псковичам и гостям города непременно подарят аргентинские танцоры, которые приехали в Псков с горячим танцевальным шоу «Go’ Malambo». Так. 4 марта, в 19:00, в Псковской областной филармонии зрителей ждет уникальный мужской фламенко.

«Во время выступления танцоров прозвучит живая музыка, настроения добавят и аутентичные костюмы. На шоу вас ждет удивительная атмосфера, погрузившись в которую каждый зритель сможет прикоснуться к тайному смыслу аргентинской культуры», - отмечают организаторы.

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Мелодии любви

Что: концерт губернаторского симфонического оркестра

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 7 марта, 18:00.

6+

7 марта, в 18:00 Псковская областная филармония порадует своих посетителей мелодиями любви. Именно такое название – «Мелодии любви», носит концерт, который станет подарком для женщин.

«В подарок прекрасной половине человечества - немеркнущие мелодии выдающихся кинокомпозиторов Исаака Шварца и Генри Манчини. И. Шварц автор музыки к 125 фильмам, вошедшим в золотой фонд мирового кинематографа. Среди них «Братья Карамазовы», «Дерсу Узала», «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», и др. А романсы «Ваше благородие, госпожа удача…», «Любовь и разлука», «Не обещайте деве юной», «Жоржетта, Лизетта, Жанетта…» давно сошли с экрана и принесли автору всенародную любовь. Г. Манчини - автор музыки к 500 фильмам! Среди них - «Поющие в терновнике», анимационная «Розовая пантера» и легендарная, любимая поколениями «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани», - обещают организаторы.

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«Навсегда первые»

Что: бесплатная программа для 2-4 классов к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина.

Где: Псковский планетарий, ул. Советская, д. 64А

Когда: 4 марта в 13:00 и 14:00 и 4 марта в 13:00

9 марта исполняется 90 лет со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Планетарий приготовил к этой дате бесплатные программы «Навсегда первые» и «Дом в космосе», которые можно посетить 4 марта в 13:00 и 14:00 и 4 марта в 13:00.

«В программе для учеников 2-4 классов «Навсегда первые» рассказывается об истории космонавтики, первых полётах в космос и полёте Ю. А. Гагарина, а также о покорении Луны и освоении околоземного космического пространства.
Программа «Дом в космосе», рассчитана на детей 6-10 лет. Это фантастический рассказ о полёте девочки Оли на космическую орбитальную станцию, где она познакомится с условиями работы на орбите, будет рассматривать в телескоп звёздные скопления и далёкие галактики. А также ребята узнают об истории освоения космоса».

Принимаются только коллективные заявки. Телефон: 33-12-93

«Пёстрая мозаика»

Что: выставка

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: с 10:00 до 18:00 кроме воскресенья.

В Доме офицеров начала работать выставка детского рисунка "Пёстрая мозаика".

«Если вам вдруг взгрустнётся или покажется, что солнышка сегодня маловато, а дождя, наоборот - избыток, приходите в Дом офицеров. Вот уж где солнышка предостаточно, и эмоции - какие только пожелаете, на выбор! Ведь работы учеников Светланы Егоровой из объединения "Рукодельница" (Псковский Дом детского творчества) - это просто счастье в чистом виде», - отмечают организаторы.

«Геликон». Выпускной

Что: концерт духового оркестра

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 10 марта, 17:00.

Псковская областная филармония приглашает 10 марта в 17:00 на юбилейный концерт духового оркестра Псковского детского дома «Геликон», посвященный 20-летию духового оркестра. На концерте будет небольшое отделение, в ходе которого зрители смогут увидеть выпускников коллектива вместе с их учениками.

«Репертуар оркестра не ограничен рамками. Это не только старинные русские вальсы, марши и гимны, но ещё и огромный полёт фантазии. Здесь и The Beatles, и переложения эстрадных песен, и классические произведения, такие как коронационный марш из оперы «Пророк», опера Джузеппе Верди «Аида», – подчеркнули организаторы.

«Счастье у каждого свое»

Что: комедия, премьера

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 5 марта, 19:00

12+

5 марта, в 19:00 на сцене Дома офицеров дают спектакль "Счастье у каждого свое". Это комедия по пьесе А. Н. Островского «Добрый барин». Режиссёр Илья Бледный. Актеры: Роман Мадянов, Павел Трубинер, Софья Зайка, Михаил Маликов.

«Счастье, конечно, не математическое уравнение, которое можно решить, придя в театр. Но здесь можно увидеть, что волнения и сомнения – наши постоянные спутники, оказываются обязательными составляющими стабильного человеческого счастья. В этом парадоксе секрет спектакля, придя на который вы получите возможность приятно провести вечер, отключиться от проблем и посмеяться от души», - отмечают организаторы.

Продолжительность: 2 часа с антрактом.

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«Кот и Пёс»

Что: семейная комедия, гибрид анимации и кино с реальными актерами

Где: кинотеатр «Silver Cinema Псков», д. Борисовичи, ул.Завеличенская, 23.

Когда: с 29 февраля

12+

На следующей неделе состоится премьера семейной комедии о захватывающих приключениях домашних питомцев «Кот и Пёс» (Франция, Канада, 2024, 12+).

По сюжету нового фильма пёс Чичи и кошка Дива по нелепой случайности потерялись в аэропорту, и теперь им предстоит отправиться в опасное, но захватывающее путешествие, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. А тем временем их хозяева – звезда социальных сетей и профессиональный вор, объединятся, чтобы отыскать своих любимцев.

Также в прокат выходит приключенческий мультфильм «Лонки – великий обманщик» (Южная Корея, 2023, 6+) и хоррор «Первая ведьма. Реинкарнация» (Таиланд, 2023, 18+).

Билеты по ссылке

ВИА «Лейся, песня!»

Что: концерт

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 6 марта, 19:00

12+

6 марта, в 19:00, на сцене Дома офицеров выступает ВИА «Лейся, песня» со своими главными хитами. В концерте прозвучат известные хиты «Вот увидишь», «Песенка про сапожника», «Кто тебе сказал», «Где же ты была» и многие другие.

«В следующем году творчеству вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня!» исполнится 50 лет! Несмотря на все перипетии непростой судьбы, коллектив продолжает свою жизнь. Поддерживает и вдохновляет ансамбль на сохранение лучших традиций и продолжение создания нового – любовь поклонников к жанру ВИА и незабываемым песням», - отмечают организаторы.

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«И это все о ней»

Что: праздничный концерт группы «СамоРезы»

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 8 марта, 17:00

6+

В самый знаменательный мартовский день, 8 марта, в 17:00, в Доме офицеров группа "СамоРезы" подарит всем праздничный концерт "И это все о ней".

«Друзья! Вот и весна! Пора премьерить песню! СамоРезы - "И это всё о ней". Именно так называется и наш сольный концерт, который пройдёт 8 марта в Доме офицеров. Ждём Вас!» - приглашают музыканты.

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«В старинном стиле»

Что: органный концерт

Где: храм Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви, г. Псков, Плехановский посад, д.64.

Когда: 10 марта в 17:00

10 марта в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви состоится органный концерт «От Букстехуде до Таривердиева» Александр Патрушин (орган, Лейпциг, Германия).

Посещение концертов осуществляется за пожертвование.

«Dark Secret Love»

Что: программа «Король и Шут»

Где: Бар «Нора», г. Псков, ул. Декабристов, 62.

Когда: 8 марта, 21:00.

8 марта в 21:00 в Баре «Нора» с программой «Король и Шут» выступит группа «Dark Secret Love».

«Горячо любимых боевиков группы «КиШ» ждет мощнейшая двухчасовая программа от настоящих профессионалов своего дела! Море гитарного драйва и позитива, сказочная атмосфера творчества культовой “рок банды”, неслыханные эмоции, массовые рогатки и многое другое только в этот вечер!

А дамам воздушные и не только поцелуи», - отмечают организаторы.

А 9 марта Бар «Нора» устраивает вечеринку «В стиле METALLICA». «В двухчасовой программе известные и забойные хиты знаменитого коллектива», - обещают в баре «Нора».

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«Женщина, пекущая блины…»

Что: специальная интерактивная культурно-образовательная программа

Где: Псковский музей-заповедник, двор Постникова, ул. О.Кошевого, 2.

Когда: 8 марта 14:00.

Псковский музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города отметить Международный женский день вместе. Посетители могут побывать на авторских экскурсиях, интерактивных программах и ремесленных мастер-классах. И напоминает, что количество мест ограничено, так что предварительная запись обязательна.

Так 8 марта, в 14:00 во Дворе Постникова, на ул. О. Кошевого, 2 состоится специальная интерактивная культурно-образовательная программа «Женщина, пекущая блины...».

«У нас вы узнаете об истории масленичных традиций, модных секретах из прошлого, таких как ношение платков, старинных необычных рецептах блинов. Также в рамках мероприятия состоится мастер-класс по изготовлению домашней масленицы», - делятся организаторы.
Телефон для записи: +7 (811) 229-22-60.

8 марта, в 12:00 и 14:00 во Дворе Постникова на ул. О. Кошевого, 2 посетителей ждет тематическая экскурсия по выставке «Сокровища из старого буфета», на которой будут представлена уникальные предметы, художественные стили и направления по изготовлению советского фарфора 1920-1940-х годов. Телефон для записи: +7 (811) 229-22-59.

8 марта, 13:00 в Музейная мастерская Палат у Сокольей башни, расположенная по адресу Комсомольский пер.,7, ждет гостей на мастер-класс «Наперсница». «Наперсница – кукла-подружка. Эта кукла не для игры, а для общения, ей можно поверять тайны, секреты, обиды и печали, радости и горести. В ходе мастер-класса Вы сможете из простых лоскутков создать образ, полный энергии любви и доброжелательности, приносящий благополучие и радость!», - рекомендуют в музее. Телефон для записи: +7 (811) 233-13-90 (доб.1).

Побывав 8 марта в 13:00 на авторской экскурсии «Он, она и Псков», посетители по-новому откроют для себя историю знакомства князя Игоря и юной псковички Ольги, узнают о настоящей любви, которая была присуща императорам, князьям, ученым, поэтам, военным и купцам, жизнь которых пересекалась с Псковщиной. Местом встречи и ключевой точкой экскурсии станет Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского, расположенный на Октябрьском пр., д. 14, кв. 74. Телефон для записи: +7(811) 266-33-11.

Так же 8 марта, в 14:00 псковичей и гостей города ждут на тематической экскурсии «Тварный мир в церковной символике».
«Гостям расскажут об изображениях на иконах, которые открывают образ сотворенного Богом земного мира, называемого тварным. Каждый его представитель несет в себе определённый смысл. Посетители увидят и удивительного китовраса на хоросе XV века, и крылатого коня на иконе «Огненное восхождение Илии Пророка» XVI века, и символы апостолов на окладе Евангелия VXII века. Особое внимание привлекает образ святого мученика Христофора Псеглавца», - поясняют в музее.

Место встречи: Фойе главного здания музея на ул. Некрасова, 7. Телефон для записи: +7 (811) 266-33-11.

На интегративную программу по истории древнерусского костюма, украшений и ремесла «Средневековая модница», ждут гостей 8 марта в 15:00 и 9 марта в 13:00 в Музейной мастерской Палат у Сокольей башни по адресу Комсомольский пер.,7. На программе участники познакомятся с нарядами средневековых горожан, узнают о нюансах обработки и крашения тканей в средние века и древними секретами красоты. Завершится программа небольшим мастер-классом по ткачеству на бердо. Телефон для записи: +7(811 233-13-90 (доб.1).

«Публичные выступления»

Что: курс Владимира Дягилева

Где: Креативное пространство «Лофт», г. Псков, ул. Спортивная, 1Б.

Когда: старт 5 марта, занятия по вторникам с 19:00 до 21:00, по субботам с 12:00 до 14:00.

18+

Для тех, кому важны публичные выступления в любой сфере - от организации праздников на кухне, до спикерства на форумах и проведения массовых мероприятий, 5 марта в Лофте стартует курс Владимира Дягилева по публичным выступлениям. Владимир Дягилев работал на радио, телевидении и со своей командой провёл более 1000 мероприятий.

«Только практика, импровизация, юмор - всё для публичных выступлений во всех сферах. Для каждого, с нуля. Для тех, кто стесняется и боится тоже, у нас все свои. Вы не просто научитесь выступать для любой аудитории, а сможете производить нужное вам впечатление, импровизировать и уверенно выходить из форс-мажорных ситуаций на выступлениях. Мы будем много практиковать и угорать - а это важно», - обещает организатор.

Занятия два раза в неделю в группе 18+. Длительность: 1 месяц (8 занятий)
Первая группа: вторник: 19.00-21.00, суббота: 12.00 - 14.00. Для записи / вопросов - пишите в личку Владимиру Дягилеву. Телефон: +7 (951) 753-25-21.

Также 5 марта, в 19:00, «Лофт» приглашает детей на праздничный мастер-класс по прикладному искусству, приуроченный к Международному женскому дню. Мероприятие пройдёт в развлекательно-игровом формате с элементами английского языка (уровень знания подойдёт любой).

«Под чутким руководством творческой мастерской «Отражение» ваш ребёнок самостоятельно создаст не просто поделку, а самый настоящий интерьерный ночник. Мастер-класс будут вести преподаватель английского языка Валерия Мотишева и мастер Анна Чекирда», - поделились в «Лофте»..

Возраст: 5+ Материал: фанера, гуашь, светодиодная лента.
Продолжительность мастер-класса: 1,5 – 2 часа. Готовую работу можно забрать с собой сразу после мастер-класса. Количество участников строго ограничено!
Билеты можно приобрести онлайн здесь https://orbilet.ru/event/11935 или заранее в Лофте.

«Лофт» предлагает продлить удовольствие от праздника и 10 марта, в 17:00, приглашает погрузитьсяя в романтическую атмосферу Прованса.

«Кто сказал, что 8 марта длится только один день в году? Предлагаем не обращать внимание на это спорное утверждение. Мы, истинные леди напишем картину, выпьем за любовь и насладимся вкуснейшими закусками. Орешки, сыры, виноград, сладости - только ради этого стоит прийти!
Картину, которую будете рисовать, можете выбрать из предложенных референтов или предложить свой вариант. Если остались вопросы, то пишите ведущей мастер-класса Марике Хуцураули», - отметили организаторы.

Время: ~ 3 часа. Все расходные материалы (акрил, холст на подрамнике 30*40) и угощения входят в стоимость. Картину можно забрать сразу после мастер-класса.

Билеты можно приобрести онлайн здесь или заранее в Лофте.

«Сказка Золушка»

Что: музыкальный концерт в исполнении трио скрипки, флейты и виолончели.

Где: Креативное пространство «Лофт», г. Псков, ул. Спортивная, 1Б.

Когда: 9 марта в 17:00.

0+

5 марта, в 19:00, Креативное пространство «Лофт» приглашает малышей и их родителей на музыкальный концерт в исполнении трио скрипки, флейты и виолончели. Музыканты познакомят гостей со своими инструментами и прочтут сказку «Золушка» в сопровождении музыки из одноимённого балета Сергея Прокофьева.
Билеты можно купить онлайн или администратора в Лофте.

«Влюблённые»

Что: премьера спектакля-комедии Карло Гольдони

Где: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина, г. Псков, ул. Пушкина, д. 13.

Когда: 8, 9 и 10 марта в 19:00.

12+

8, 9 и 10 марта в 19:00 в Псковском театер драмы им. А. С. Пушкина состоитс премьерный показ нового спектакля – комедии Карло Гольдони «Влюбленные».

«Двое любят друг друга верной, всепоглощающей любовью, и должны бы быть счастливы, тем более что я не чиню им препятствий, способных помешать их страсти. Но сумасшедшая ревность, которая в нашей Италии издавна представляет собой бич любящих сердец, омрачает их счастье и порождает ссоры на пустом месте… Ищите себя, о молодое поколение, в этих “Влюбленных”, которых я вам представляю; смейтесь над ними, и не ведите себя так, чтобы смеялись над вами», - именно так рассказал о своей пьесе ее автор Карло Гольдони. Образы главных героев итальянской комедии воплотят: Дарья Чураева, Наталья Петрова и Алексей Ухов. С труппой работает режиссер Александра Пайчадзе. Спектакль будет идти на большой сцене. Билетов на ближайшую неделю уже нет.

6 и 7 и 10 марта в 19:00 на музыкально-поэтическом вечере «Фламенко» зрителя ждет встреча с яркими и чувственными картинами, которые способны открыть для зрителей музыканты театра – гитарист, перкуссионист, басист и клавишник. А выразить чувства, пробуждаемые музыкой, помогут заслуженная артистка России Надежда Чепайкина и Анатолий Кузьмин, исполнив шедевры испаноязычной поэзии. Для зрителей 12+.

8 марта, в 19:00, в новом зале на спектакле-концерте «Гимн любви» в исполнении артистки театра и кино Ирины Евдокимовой прозвучат песни о любви на разных языках.

9 марта, в 19:00, зрителя ждет монодетектив Ирины Евдокимовой по поэме Иосифа Бродского «Посвящается Ялте» 16+ – расследование в стихах, оперных ариях и балетных па.

10 марта, в 11:00 в Маленьком театре юных зрителей ждет интерактивный спектакль «Год Жирафа» 0+. Это история о юном Жирафе, который открывает для себя, как устроен мир. Билеты проданы

"Огни большого города"

Что: праздничный концерт с участием основного состава ансамбля эстрадного танца «Сувенир & Бит».

Где: Городской культурный центр, г. Псков, пл. Победы, 1.

Когда: 9 марта в 17:00.

12+

9 марта в 17:00 в Городском культурном центре состоится отчетный концерт «Огни большого города» Народного коллектива ансамбля эстрадного танца «Сувенир и Бит», руководителями которого являются Ольга Урукова и Алена Тагирова.

«В концертной программе будут представлены лучшие номера коллектива в народном, бальном, классическом, современном жанрах, которые помогут окунуться в самое сердце большого города, дадут возможность узнать, о чем думают и мечтают его жители. Украшением мероприятия станут современные музыкальные композиции в исполнение солиста Антона Иванова», - отметили организаторы.

«Масляница-гуляница»

Что: экскурсии и праздничные программы

Где: Пушкинский заповедник, Псковская область, Пушкиногорский район, д.Бугрово.

Когда: с 9 по 17 марта.

Пушкинский заповедник приглашает в деревню Бугрово на экскурсии и праздничные программы «Масляница-гуляница», которые будут проходить с 9 по 17 марта.

«Коли намаетесь во городе от трудов праведных, милости просим к нам на Масленицу. Уж и встретим, и проводим – все честь по чести. У нас и мальцы добрые и девки умные, да песни звонкие. Горки маслом укатаем, тропки сыром устилаем, блинки печем – гостей поджидаем», - зазывают в музее.

Заказать экскурсию для группы нужно предварительно: 10,13,14,15,17 марта – сеансы в 11.00, 13.00, 15.00; 9,16 марта – сеансы в 11.00, 13.00.
Индивидуальные посетители смогут посетить программу 9 и 16 марта в 15.00. Заявки и справки: 8(81146) 2-23-21, 2-18-15 (среда–воскресенье)

Билеты в музейных кассах Научно-культурного центра и Бугрово.
Продолжительность – 1 час. Принимаются группы от 10 до 40 человек.

«Айболит»

Что: спектакль.

Где: Псковский театр кукол, г. Псков, ул. Конная, д. 3.

Когда: 10 марта в 12:00 и 14:00.

0+

10 марта в 12:00 и 14:00 Псковский театр кукол ждет зрителей на спектакль «Айболит».

«Это постановка про маленькую девочку, которая заболела. В ожидании врача папа рассказывает дочке о добром докторе Айболите. В рассказе папы главное действующее лицо - это врач, который мало думает о себе и помогает всем и каждому, кто пришел с болью и недомоганием, - рассказали в театре.

9 марта, в 12:00 и 14:00, на спектакле «Гуси-лебеди» 0+ зрителям будет сложно усидеть на месте, ведь гуси-лебеди похитят Ванечку да унесут к самой Бабе-яге, а Аленка бросится на помощь.

«Весеннее настроение»

Что: выставка художников Пскова

Где: выставочный зал, г. Псков, ул. Ленина, д.1.

Когда: до 24 марта. Вход свободный, вторник - пятница с 11:00 до 17:30, суббота - воскресенье с 11:00 до 15:30, понедельник выходной.

В выставочном зале на Ленина 1 открылась выставка художников Пскова «Весеннее настроение».

«По прогнозам синоптиков в зале Союза художников настроение радикально переменится - станет совершенно весенним. Ну что ж, пока поверим нá слово, а там посмотрим...», - организаторы приглашают лично убедиться в этом.

«Пушкина после Пушкина…»

Что: просмотр документального фильма

Где: библиотека им. И. И. Василёва, читальный зал, г. Псков, Октябрьский пр-т, 19а.

Когда: 5 марта 17:00.

14+

5 марта в 15:00 Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва приглашает вас на мероприятие и просмотр документального фильма «Пушкина после Пушкина…», посвящённое Международному женскому дню.

«Вы услышите интересные факты о жене и музе великого русского поэта Наталье Гончаровой и узнаете, какой она была в глазах современников. Ждём вас» - приглашают организаторы.

«Мамка»

Что: мастер-класс по народной кукле

Где: Дом ремесел, г. Псков, Некрасова, 8.

Когда: 8 марта 12:00.

10+

8 марта, в 12:00, Дом ремесел приглашает на мастер-класс по народной кукле «Мамка», который проводит опытный педагог, руководитель студии народной куклы «Псковитянка» Анжелика Владимирова. «Такую куколку издревле делали девочки для игры в дочки-матери, а так же, подобная куколка считается семейным символом и нянечкой для новорождённого малыша», - поделились в Доме ремесел.

Мастер-класс проходит по предварительной записи по телефону: 62-23-34. Все необходимые материалы предоставляются. Продолжительность 1 час.

Также Псковский областной центр народного творчества приглашает детей на веселую и увлекательную интерактивную программу
«Масленица у ворот – заходи в наш хоровод». Программа проходит в рамках выставки «Масленичный сувенир» с 1 по 31 марта.

«Ребята узнают о масленичных традициях и обычаях, поиграют в веселые народные игры и сами сделают масленичное чучело», - рассказали организаторы.

Занятия проводятся группами от 5 до 25 человек. Возраст от 5 лет.

Продолжительность программы 1 час. Предварительная запись по телефону 8 (8112) 62-23-34.

«Связь поколений. Изборск»

Что: выставка

Где: Музей-заповедник «Изборск», г. Изборск, ул. Печорская, 37.

Когда: 5 марта 15:00. Продолжит работу до 5 мая, вход свободный.

В Государственном музее-заповеднике «Изборск» 5 марта, в 15:00, открывается совместная выставка Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и Союза художников России (СХР) «Связь поколений».

«В основе проекта - размышления об основных этапах человеческой жизни и о том, как они отражаются в искусстве. Диалог полотен современных художников и советских мастеров демонстрирует зрителю, как живопись сохраняет и передает вечные нравственные ценности следующим поколениям», - отметили организаторы.

На выставке в Изборске будут представлены знаковые произведения из собраний РОСИЗО и Союза художников России, а также работы современных авторов - членов СХР, созданные в последние десятилетия.

Хотите сообщить о предстоящем культурном мероприятии, чтобы о нём рассказала «ПАИ Афиша»? Звоните по телефону (8 8112) 50-04-05 в проект «Афиша».

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