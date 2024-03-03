Более 60 слушателей приняли участие в КПК преподавателей хоровых дисциплин в Псковском колледже искусств

20:54, 03 марта 2024, ПАИ

Курсы повышения квалификации (КПК) преподавателей хоровых дисциплин прошли в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова с 28 февраля по 1 марта. В них приняли участие более 60 слушателей – преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств области, Псковского колледжа искусств, студентов вокальных специальностей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Завкафедрой академического хора Санкт-Петербургского государственного института культуры, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, художественный руководитель и дирижёр детского хора «Перезвоны» ДШИ имени Глинки Лариса Яруцкая познакомила участников с современными взглядами на хоровую педагогику, сделала обзор практических методик обучения пению, а также провела мастер-классы с хорами трёх возрастных групп детской музыкальной школы № 2 имени Мусоргского в Пскове.

Также прошли творческие встречи с псковскими композиторами Борисом Федотовым, Татьяной Лаптевой, Маргаритой Амирханян, Верой Ланикиной, которые познакомили собравшихся со своей камерной вокальной и хоровой музыкой.

Ключевыми моментами КПК стали концертные выступления хоров – академического хора Псковского колледжа искусств (руководитель Инна Суровицкая), образцового коллектива – театра детской песни «Летний дождь» ДМШ № 1 имени Мусоргского (руководители Елена Цыганкова и Оксана Рахманова), детского образцового коллектива «Концертный хор» ДШИ имени Рахманинова (руководитель Наталья Повидыш).