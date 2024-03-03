Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Более 60 слушателей приняли участие в КПК преподавателей хоровых дисциплин в Псковском колледже искусств

Курсы повышения квалификации (КПК) преподавателей хоровых дисциплин прошли в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова с 28 февраля по 1 марта. В них приняли участие более 60 слушателей – преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств области, Псковского колледжа искусств, студентов вокальных специальностей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Более 60 слушателей приняли участие в КПК преподавателей хоровых дисциплин в Псковском колледже искусств. Фото здесь и далее: пресс-служба образовательного учреждения

Завкафедрой академического хора Санкт-Петербургского государственного института культуры, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, художественный руководитель и дирижёр детского хора «Перезвоны» ДШИ имени Глинки Лариса Яруцкая познакомила участников с современными взглядами на хоровую педагогику, сделала обзор практических методик обучения пению, а также провела мастер-классы с хорами трёх возрастных групп детской музыкальной школы № 2 имени Мусоргского в Пскове.

Также прошли творческие встречи с псковскими композиторами Борисом Федотовым, Татьяной Лаптевой, Маргаритой Амирханян, Верой Ланикиной, которые познакомили собравшихся со своей камерной вокальной и хоровой музыкой.

Ключевыми моментами КПК стали концертные выступления хоров – академического хора Псковского колледжа искусств (руководитель Инна Суровицкая), образцового коллектива – театра детской песни «Летний дождь» ДМШ № 1 имени Мусоргского (руководители Елена Цыганкова и Оксана Рахманова), детского образцового коллектива «Концертный хор» ДШИ имени Рахманинова (руководитель Наталья Повидыш).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 марта 2024

Более 60 слушателей приняли участие в КПК преподавателей хоровых дисциплин в Псковском колледже искусств
03 марта 2024

IX Сретенский бал состоялся в Пскове
03 марта 2024

Монтаж выставки «Связь поколений» начался в Изборском музее-заповеднике
02 марта 2024

Вторую часть выпуска о Псковской области показали в тревел-шоу «Поехали»
02 марта 2024

Псковичей приглашают на творческую встречу с петербургским поэтом Александром Питиримовым
02 марта 2024

50-летний юбилей творческой деятельности празднует псковский музыкант Александр Либ 
02 марта 2024

В Калининграде открылась выставка пейзажей пушкинских мест
01 марта 2024

Мероприятия ко Дню православной книги пройдут в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...