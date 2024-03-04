Новый автобусный маршрут начал действовать в Пскове

11:51, 04 марта 2024, ПАИ

Новый автобусный маршрут № 26 «Вокзал – УЛК» запустили в Пскове сегодня, 4 марта. Об этом ПАИ сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Автобус будет ходить с понедельника по пятницу до учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ и Псковской областной инфекционной клинической больницы.

Расписание маршрута можно узнать на сайте.

Ранее запуск нового автобусного маршрута анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.