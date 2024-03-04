Новый автобусный маршрут начал действовать в Пскове
Новый автобусный маршрут № 26 «Вокзал – УЛК» запустили в Пскове сегодня, 4 марта. Об этом ПАИ сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Автобус будет ходить с понедельника по пятницу до учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ и Псковской областной инфекционной клинической больницы.
Расписание маршрута можно узнать на сайте.
Ранее запуск нового автобусного маршрута анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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