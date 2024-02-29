Новый автобусный маршрут появится в Пскове
Новый автобусный маршрут до Псковской областной инфекционной клинической больницы и учебного-лабораторного корпуса ПсковГУ появится в Пскове с 4 марта. Автобус № 26 будет ходить по маршруту вокзал – УЛК с понедельника по пятницу, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В прямом направлении автобус будет следовать через остановочные пункты «Виадук», «Речная улица», «Зеленхоз», «Групповые котельные», «Инженерная улица», «Поликлиника № 3», «Силово-Медведово», «12-й микрорайон», «Звёздная улица», «Сквер Пограничников», «Школа № 12», «Улица Волкова», «Площадь Ленина», «Петровская улица», «Маяк», «Рижский проспект», «Достовалова».
В обратном направлении – «Достовалова», «Рижский проспект», «Универмаг», «Магазин «Маяк», «Петровская улица», «Улица Максима Горького», «Площадь Ленина», «Улица Волкова», «Школа № 12», «Улица Белинского», «Текстильная улица», «Областная ГИБДД», «Поликлиника № 3», «Инженерная улица», «Групповые котельные», «Зеленхоз», «Речная улица», «Виадук».
С расписанием можно ознакомиться на сайте «Псковпассажиравтотранса».
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