Псковский филиал Университета ФСИН России приглашает на день открытых дверей

15:17, 04 марта 2024, ПАИ

Псковский филиал Университета ФСИН России приглашает на день открытых дверей 23 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«23 марта в 11 часов в Псковском филиале университета пройдет день открытых дверей. Будущие абитуриенты смогут встретиться с руководством филиала и узнать об особенностях приемной кампании 2024 года, а также условиях обучения в образовательной организации», — отметили в пресс-службе вуза.

В день открытых дверей состоится обзорная экскурсия по территории Псковского филиала университета. Посетителям покажут учебные аудитории, библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, спортивный зал. Будущие абитуриенты и их родители познакомятся с условиями проживания и питания курсантов.

«23 марта у каждого школьника из любого региона Российской Федерации появится возможность задать интересующие вопросы руководству Псковского филиала Университета ФСИН России: с места событий будет вестись онлайн-трансляция, к которой можно подключиться в день проведения мероприятия, перейдя по ссылке на официальном сайте Псковского филиала Университета ФСИН России в разделе «Поступающему», — рассказали сотрудники вуза.