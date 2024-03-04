О льготах и преференциях для работников и работодателей рассказал лидер Псковского облсовпрофа

16:31, 04 марта 2024, ПАИ

О льготах и преференциях для работников и работодателей рассказал лидер Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Отраслевые профсоюзы входят в наш профцентр – федерацию профсоюзов Псковской области, которая ведёт хозяйственную деятельность. Она предоставляет скидки на санаторно-курортный отдых, на отдых в объектах туристического назначения, на размещение в гостиницах. Мы отдельно ведём корпоративные программы по предоставлению членам скидок наших партнеров: это фитнес-залы, бассейны, кафе, детские комнаты – полный набор должен быть максимально широко представлен. Не всегда член профсоюза имеет полную информацию о тех возможностях, которые предоставляются для него», – отметил Игорь Иванов.

Однако преимущества имеют не только сотрудники, но и работодатели. «Многие работодатели сейчас понимают, что профсоюзные организации им в помощь. Например, мы берём на себя обучение уполномоченных по охране труда. Оно проводится за счёт средств Псковского облсовпрофа, а соответственно снижается финансовая нагрузка на работодателя. То же самое касается культмассового сектора. Если часть, а может и все расходы возьмёт на себя профсоюзная организация, то работодателю будет легче. Его не будут лишний раз трепать, он не будет тратить свой ресурс и свои нервы, а значит, сможет индексировать зарплаты, развивать производство, обновлять материально-техническую базу. Работодатель будет эффективнее работать», – заключил он.