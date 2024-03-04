Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В колонии удовлетворили ходатайство Михаила Ефремова об УДО

В колонии комиссия удовлетворила ходатайство Михаила Ефремова об УДО. Теперь решение за предстоящим судом, сообщает в своём Telegram-канале глава ОНК Москвы Георгий Волков.

«Михаилу Ефремову комиссия в колонии, в которой он отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда», – отметил он.

Если суд решит, что освобождать актера по УДО еще не своевременно, то всегда он сможет подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр и уже исправляться дальше, работая фактически свободным человеком, заметил Георгий Волков.

Напомним, что актёр Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в Москве, был в сентябре 2020 года приговорён к восьми годам лишения свободы. Позднее срок сократили на полгода.

ДТП произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. 57-летний водитель Сергей Захаров, в фургон которого врезался в Москве актер Михаил Ефремов, скончался от полученных тяжелых травм в больнице.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 марта 2024

Паводковая ситуация в Палкинском и Порховском районах почти стабилизировалась
04 марта 2024

Культовый «Запорожец» в Пскове снова сменил имидж
04 марта 2024

Псков привлекателен для молодых специалистов, считает лидер Псковского облсовпрофа Игорь Иванов
04 марта 2024

Ещё один ресторан откроется на берегу Псковы весной
04 марта 2024

На Великой под Псковом взорвали ледяные заторы
04 марта 2024

Латвия тормозит оформление фур на границе с Псковской областью
04 марта 2024

Встреча с реставраторами проходит в региональном избирательном штабе в Пскове
04 марта 2024

9 марта псковичей и туристов приглашают на масленичные гуляния в Бугрово

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...