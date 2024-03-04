В колонии удовлетворили ходатайство Михаила Ефремова об УДО

16:31, 04 марта 2024, ПАИ

В колонии комиссия удовлетворила ходатайство Михаила Ефремова об УДО. Теперь решение за предстоящим судом, сообщает в своём Telegram-канале глава ОНК Москвы Георгий Волков.

«Михаилу Ефремову комиссия в колонии, в которой он отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда», – отметил он.

Если суд решит, что освобождать актера по УДО еще не своевременно, то всегда он сможет подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр и уже исправляться дальше, работая фактически свободным человеком, заметил Георгий Волков.

Напомним, что актёр Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в Москве, был в сентябре 2020 года приговорён к восьми годам лишения свободы. Позднее срок сократили на полгода.

ДТП произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. 57-летний водитель Сергей Захаров, в фургон которого врезался в Москве актер Михаил Ефремов, скончался от полученных тяжелых травм в больнице.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами.