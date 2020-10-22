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Общество

Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову

Михаилу Ефремову смягчили приговор. Московский городской суд смягчил приговор актеру, пишет РИА Новости.

Ранее суд назначил Ефремову наказание в виде восьми лет заключения. Защита актера добивалась замены реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Прокуратура выступала за то, чтобы приговор остался без изменений.

При этом смягчающим обстоятельством суд счел тот факт, что актер выплатил компенсацию потерпевшей стороне. В результате суд смягчил наказание до семи с половиной лет колонии общего режима. В ближайшее время актера переведут в колонию.

ДТП с участием актера произошло в начале июня 2020 года. Пострадавший в ДТП водитель Сергей Захаров скончался в больнице. В крови Ефремова были обнаружены наркотики

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