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Общество

Десять печерянок сразились в конкурсе «Супермама – 2024»

Конкурс «Супермама – 2024» прошёл в Печорском центре культуры во второй раз, сообщает газета «Печорская правда».

  • Десять печерянок сразились в конкурсе «Супермама – 2024»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Десять печерянок сразились в конкурсе «Супермама – 2024»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Десять печерянок сразились в конкурсе «Супермама – 2024»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Десять печерянок сразились в конкурсе «Супермама – 2024»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Десять печерянок сразились в конкурсе «Супермама – 2024»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Десять печерянок сразились в конкурсе «Супермама – 2024»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Десять печерянок сразились в конкурсе «Супермама – 2024»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Десять печерянок сразились в конкурсе «Супермама – 2024»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Десять печерянок сразились в конкурсе «Супермама – 2024»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Десять печерянок сразились в конкурсе «Супермама – 2024»
    Фото: газета «Печорская правда»

На звание лучшей мамы претендовали 10 печерянок.

«Подготовка к этому незабываемому дню длилась целых три месяца. За это время было много всего интересного: разнообразные тренинги, мастер-классы, репетиции, фотосессии и даже перевоплощение участниц. Все стали большой дружной семьёй», – написали в газете.

Отмечается, что ни одна из женщин не осталась без титула и без подарков. На конкурсе были выбраны самая спортивная, самая смелая, самая заботливая, самая обаятельная, самая женственная, самая яркая мамы, а также мама – шеф-повар. Первое место заняла Наталья Ильиных, второе место и звание «Всемогущая мама» заслужила Наталья Кондратьева, а третье место и титул «Самой незабываемой мамы» достались Екатерине Аветисян.

«Все участницы достойно показали себя не только заботливыми мамами, но и удивительными женщинами. Все были неотразимы, неповторимы, женственны и незабываемы», – отметили в газете.

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