Печь блины по старинному рецепту научат в Псковском музее

09:56, 05 марта 2024, ПАИ

Специально к Международному женскому дню сотрудники Псковского музея-заповедника разработали особенную интерактивную программу «Женщина, пекущая блины...», которая состоится 8 марта в 14:00 в Палатах у Сокольей башни (Доме Ксендза). Об этом ПАИ сообщили в музее.

Участникам расскажут об истории масленичных традиций и о модных секретах ношения платков. Изюминкой программы станут старинные необычные рецепты блинов, которые расскажут гостям. Закончится программа мастер-классом по изготовлению домашней масленицы.

Телефон для записи и справок 8 8112 33 13 90.