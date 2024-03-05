Стали известны даты проведения кинофестиваля «Золотой шуруп» в Гдовском районе

10:41, 05 марта 2024, ПАИ

Междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» пройдёт в Гдовском районе с 16 по 18 августа. Об этом сообщается в группе события в соцсети «ВКонтакте».

«Это уникальное событие, которое объединит талантливых детей-кинематографистов со всего мира. Вместе мы сможем насладиться яркими и красочными фильмами, созданными юными дарованиями», – отметили организаторы.

Для гостей фестиваля также пройдут мастер-классы от профессионалов киноиндустрии, встречи с известными актёрами и режиссёрами, а также кинопоказы и конкурсы.

Стать участником может любой желающий в возрасте до 17 лет. Необходимо снять фильм любого жанра в деревне или дачном посёлке. Хронометраж фильма должен составлять от трёх до 20 минут.

Работы принимаются до 1 июля 2024 года.