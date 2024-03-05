Псковичка Раиса Панцырева отметила 90-летие
Псковичка Раиса Панцырева отметила 90-летие, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.
Юбиляршу поздравила депутат гордумы Юлия Пожидаева.
Она вручила имениннице поздравительный адрес президента России Владимира Путина и памятный подарок, а также пожелала здоровья, благополучия и счастья.
Кроме того, 95-летие отпраздновала жительница Куньинского района Мария Михайлова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 марта 2024
Мастер-классы по русской тканевой набойке проходят на стенде Псковской области на выставке «Россия»
05 марта 2024
В Псковской области ещё одну больницу оборудовали в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом»