Псковичка Раиса Панцырева отметила 90-летие

11:57, 05 марта 2024, ПАИ

Псковичка Раиса Панцырева отметила 90-летие, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

Юбиляршу поздравила депутат гордумы Юлия Пожидаева.

Она вручила имениннице поздравительный адрес президента России Владимира Путина и памятный подарок, а также пожелала здоровья, благополучия и счастья.

Кроме того, 95-летие отпраздновала жительница Куньинского района Мария Михайлова.