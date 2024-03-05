В Псковской области ещё одну больницу оборудовали в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом»
В Псковской области продолжается оснащение медицинских организаций оборудованием по программе «Борьба с сахарным диабетом», сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Так, анализатор для определения гликированного гемоглобина поступил в Себежскую районную больницу. Аппарат введён в эксплуатацию и работает в клинической лаборатории больницы.
Гликозилированный гемоглобин признан золотым стандартом для мониторинга диабета, который может указывать среднюю концентрацию глюкозы в плазме крови в течение 8-12 недель.
Оснащение медоборудованием ведётся в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», реализация которого началась в 2023 году. Его основные цели – раннее выявление и лечение сахарного диабета, обеспечение пациентов необходимыми препаратами, разработка и запуск региональных программ борьбы с этим заболеванием. Федеральный проект предусматривает создание единой сети региональных эндокринологических центров для проведения диагностики и оказания своевременной медицинской помощи людям, страдающим от сахарного диабета.
Ранее сообщалось, что в 2023-2024 годах Псковская область получит из федерального бюджета более 34 млн рублей на обеспечение детей, больных сахарным диабетом, портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы.
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В Псковской области ещё одну больницу оборудовали в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом»