В Псковской области ещё одну больницу оборудовали в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом»

14:03, 05 марта 2024, ПАИ

В Псковской области продолжается оснащение медицинских организаций оборудованием по программе «Борьба с сахарным диабетом», сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Так, анализатор для определения гликированного гемоглобина поступил в Себежскую районную больницу. Аппарат введён в эксплуатацию и работает в клинической лаборатории больницы.

Гликозилированный гемоглобин признан золотым стандартом для мониторинга диабета, который может указывать среднюю концентрацию глюкозы в плазме крови в течение 8-12 недель.

Оснащение медоборудованием ведётся в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», реализация которого началась в 2023 году. Его основные цели – раннее выявление и лечение сахарного диабета, обеспечение пациентов необходимыми препаратами, разработка и запуск региональных программ борьбы с этим заболеванием. Федеральный проект предусматривает создание единой сети региональных эндокринологических центров для проведения диагностики и оказания своевременной медицинской помощи людям, страдающим от сахарного диабета.

Ранее сообщалось, что в 2023-2024 годах Псковская область получит из федерального бюджета более 34 млн рублей на обеспечение детей, больных сахарным диабетом, портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы.