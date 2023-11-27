Псковская область получит федеральное финансирование на борьбу с сахарным диабетом у детей

12:44, 27 ноября 2023, ПАИ

В 2023-2024 гг. Псковская область получит из федерального бюджета более млн 1,2 млн рублей на обеспечение детей, больных сахарным диабетом, портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы. Распоряжение правительства России об этом опубликовано на портале кабмина.

Всего в 2023-2024 гг. на условиях софинансирования правительство направит регионам на эти цели более 5,1 млрд рублей. Псковская область в 2023 году получит 245,7 тысяч рублей, в 2024 году – 982,4 тысячи рублей.

До сих пор обеспечение детей такими портативными системами шло исключительно за счёт региональных бюджетов, что влияло на их доступность.

Федеральные средства на условиях софинансирования получат все российские регионы. В 2023 году их объём составит чуть более 1 млрд рублей, в 2024 году – 4,1 млрд рублей.

Для детей, больных сахарным диабетом I типа, постоянный контроль уровня глюкозы в крови критически необходим для коррекции дозы вводимого инсулина. В отличие от классических глюкометров с тест-полосками системы непрерывного мониторинга используют подкожные сенсоры, работающие длительное время. Эти приборы обеспечивают круглосуточное отслеживание уровня глюкозы и помогают вовремя заметить его снижение или повышение.

Добиться доступности портативных систем для проведения непрерывного мониторинга уровня глюкозы Правительству поручил президент Владимир Путин.