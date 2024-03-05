Собеседование на позиции официантов могут пройти псковичи на встрече «Работа за час»

14:43, 05 марта 2024, ПАИ

12 марта Псковский городской молодёжный центр организует вторую профессиональную встречу с возможностью трудоустройства «Работа за час», посвящённую профессии официанта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.

Мероприятие состоится в 17:00 по адресу Максима Горького, д. 15.

На встрече приглашённые представители нескольких ресторанов и кафе расскажут о специфике работы в сфере общественного питания, о требованиях к кандидатам, а также об условиях работы и имеющихся вакансиях.

Участники встречи смогут задать интересующие вопросы по трудоустройству, получить индивидуальные консультации от представителей компаний и при желании пройти предварительное собеседование.

Нужна регистрация. Количество мест ограничено.