Концерты проекта «Галерея-Джаз» вновь пройдут в Пскове

17:39, 05 марта 2024, ПАИ

Проект Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника «Галерея-Джаз» будет продолжен в этом году, заявила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас уже была встреча по обсуждению планов. Мы, конечно, будем сотрудничать. Летом у нас будут проходить камерные концерты из проекта «Галерея-Джаз», в том числе на площадках, принадлежащих музею. Мы очень ценим такой формат: он интересный и очень красивый», – подчеркнула гостья радиоэфира.

Напомним, первый уличный концерт в рамках проекта состоялся во дворе Поганкиных палат 20 мая 2023 года. Начало проекту положили джазовый пианист Сергей Шишков, Ольга Абдуллина (вокал), Дмитрий Семёнов (тенор-саксофон), Виктор Савич (бас-гитара) и Данил Прокопьев (ударные).

На заключительном событии цикла выступила аргентинская группа Zal Juglar Trio. Гости услышали Días del Che Guevara, или в переводе на русский «Дни Че Гевары», – уникальную программу, в которой музыканты исполнили известные во всём мире революционные песни Hasta Siempre Comandante Карлоса Пуэблы, Canción del elegido Сильвио Родригеса, Casa de Cartón Али Примеры.