Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

34-летнего псковича привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде

34-летнего псковича привлекли к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что ранее уже привлечённый к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде мужчина вновь сел пьяным за руль. Он управлял автомобилем своего родного брата, когда был остановлен сотрудниками ДПС. Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался как на месте, так и в ГБУЗ ПО «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии».

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Псковский городской суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств сроком на два года. Автомобиль не был конфискован, поскольку не принадлежал обвиняемому.

Приговор суда вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 марта 2024

Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
05 марта 2024

Дорожники перенесли гнездо на трассе в сторону Пскова
05 марта 2024

Движение транспорта открыли по временному мосту через реку Чёрная в Плюсском районе
05 марта 2024

Как избежать авитаминоза весной, рассказал нутрициолог Юрий Семёнов
05 марта 2024

С литературным достоянием России познакомились иностранные студенты в Пскове
05 марта 2024

Семейные традиции обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
05 марта 2024

Псковские парки начнут обрабатывать от клещей с 11 апреля
05 марта 2024

Тонну говядины не пропустили через границу в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...