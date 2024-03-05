34-летнего псковича привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде

18:35, 05 марта 2024, ПАИ

34-летнего псковича привлекли к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что ранее уже привлечённый к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде мужчина вновь сел пьяным за руль. Он управлял автомобилем своего родного брата, когда был остановлен сотрудниками ДПС. Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался как на месте, так и в ГБУЗ ПО «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии».

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Псковский городской суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств сроком на два года. Автомобиль не был конфискован, поскольку не принадлежал обвиняемому.

Приговор суда вступил в законную силу.