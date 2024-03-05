Спортивные игры «А ну-ка, девушки!» прошли в Печорах

20:03, 05 марта 2024, ПАИ

Традиционное спортивное мероприятие «А ну-ка, девушки!» в 26-й раз состоялось в печорской школе № 3, сообщает газета «Печорская правда».

«Настоящая атмосфера праздника царила в этот день. Солнечная погода, музыка, группа поддержки – всё это способствовало поднятию настроения участницам соревнований. Девушкам предстояло пройти восемь этапов: две эстафеты, дартс, скиппинг, бочче, интеллектуальное испытание, задание на ловкость и кегельбан. Слаженная работа в команде, воля к победе, смекалка и находчивость участниц не давала ни на секунду расслабиться болельщикам», – рассказали в газете.

По итогам соревнований первое место заняла команда учителей, второе – команда 10-го класса, третье – команда 11-го класса.

Отмечается, что организатором ежегодных соревнований является учитель физкультуры Игорь Ильиных.