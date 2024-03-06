Книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове в апреле

11:23, 06 марта 2024, ПАИ

Ежегодный книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове с 16 по 18 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной библиотеки.

Отметим, что форум проводится в 19-й раз. В прошлом году на форум приехало 25 российских издательств.

Ранее сообщалось, что продолжается приём заявок на участие в конкурсе «Псковская книга – 2023». Заявки принимаются до 25 марта.