Книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове в апреле
Ежегодный книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове с 16 по 18 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной библиотеки.
Отметим, что форум проводится в 19-й раз. В прошлом году на форум приехало 25 российских издательств.
Ранее сообщалось, что продолжается приём заявок на участие в конкурсе «Псковская книга – 2023». Заявки принимаются до 25 марта.
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