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Общество

Пожарные в Великих Луках сняли испуганного и сопротивляющегося кота с высоты четвёртого этажа

Пожарные спасли кота, который забрался на дерево до уровня четвёртого этажа. Это произошло возле дома № 19, корпус № 1, на улице Дружбы в Великих Луках. Об этом пишет Luki-News.

«Почувствовав весну, пушистый красавец рванул на подвиги. Вскарабкавшись на дерево до уровня четвертого этажа, подвиг благополучно был совершён. О пути отступления мартовский герой не подумал», – пишет портал.

Пожарные в Великих Луках сняли кота с высоты четвёртого этажа. Фото здесь и далее: скриншот с видео Luki-News

Спасение кота, застрявшего на высоте четвёртого этажа, обернулось операцией с привлечением пожарно-спасательного автомобиля с лестницей. Поначалу испуганный кот сопротивлялся и не давал себя спасти, но в итоге для кота всё закончилось благополучно благодаря сотрудникам из пожарной части № 5.

Ранее сообщалось, что при пожаре в многоквартирном жилом доме в Пушкинских Горах сотрудники МЧС спасли четырёхмесячного малыша.

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