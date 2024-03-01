В Пушкинских Горах сотрудники МЧС спасли грудничка при пожаре
Возгорание в многоквартирном жилом доме в Пушкинских Горах произошло сегодня, 1 марта. Сотрудники МЧС спасли четырёхмесячного малыша при пожаре, сообщает ГУ МЧС России.
Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электроподжига в газовой плите.
Огнеборцы эвакуировали четырёх жильцов из задымленного подъезда. С помощью автолестницы спасли двоих, включая четырёхмесячного малыша. Пострадавших нет.
Возгорание на 11 квадратных метрах ликвидировали шесть специалистов с тремя единицами техники.
Более 90 млн рублей пытался удержать от взыскания бывший руководитель невельского предприятия
Недобросовестного подрядчика осудят за срыв строительства школы на улице Киселёва в Пскове
«Если ты не замолчишь, отрежу язык»: многодетной псковичке грозит два года тюрьмы за угрозу убить сожителя