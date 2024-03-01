В Пушкинских Горах сотрудники МЧС спасли грудничка при пожаре

23:31, 01 марта 2024, ПАИ

Возгорание в многоквартирном жилом доме в Пушкинских Горах произошло сегодня, 1 марта. Сотрудники МЧС спасли четырёхмесячного малыша при пожаре, сообщает ГУ МЧС России.

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электроподжига в газовой плите.

Огнеборцы эвакуировали четырёх жильцов из задымленного подъезда. С помощью автолестницы спасли двоих, включая четырёхмесячного малыша. Пострадавших нет.

Возгорание на 11 квадратных метрах ликвидировали шесть специалистов с тремя единицами техники.