За последние три месяца в Псковской области под лёд провалились не меньше 10 автомобилей

14:42, 06 марта 2024, ПАИ

За последние три месяца на водоёмах в Псковской области провалились под лёд около десяти автомобилей, снегоходов и другого транспорта, сообщил в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 города Пскова Центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Иван Старыш.

«Эта цифра из года в год примерно одинаковая. Чаще всего это происходит во время ледостава и в начале ледохода», - отметил Иван Старыш.

По словам специалиста, в регионе есть и те, кто занимаются подъёмом из-подо льда утонувшего имущества.