Публикуем видео утопления автомобиля после дрифта на льду реки Великой в Псковской области

15:15, 08 января 2024, ПАИ

Два видео, на которых запечатлено утопление автомобиля после дрифта на льду реки Великой в Псковской области, попали в распоряжение ПАИ.

Происшествие случилось 7 января на льду реки Великой рядом с деревней Устье Псковского района.

По предварительным данным, в машине находились два человека – водитель и пассажир. Они не пострадали. Автомобиль утонул в реке.