Публикуем видео утопления автомобиля после дрифта на льду реки Великой в Псковской области
Два видео, на которых запечатлено утопление автомобиля после дрифта на льду реки Великой в Псковской области, попали в распоряжение ПАИ.
Происшествие случилось 7 января на льду реки Великой рядом с деревней Устье Псковского района.
По предварительным данным, в машине находились два человека – водитель и пассажир. Они не пострадали. Автомобиль утонул в реке.
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08 января 2024
Публикуем видео утопления автомобиля после дрифта на льду реки Великой в Псковской области