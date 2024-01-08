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Происшествия

Публикуем видео утопления автомобиля после дрифта на льду реки Великой в Псковской области

Два видео, на которых запечатлено утопление автомобиля после дрифта на льду реки Великой в Псковской области, попали в распоряжение ПАИ.

Происшествие случилось 7 января на льду реки Великой рядом с деревней Устье Псковского района.

По предварительным данным, в машине находились два человека – водитель и пассажир. Они не пострадали. Автомобиль утонул в реке.

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