Спасённая пожарными кошка в Великих Луках сидела на дереве три дня
Стали известны подробности спасения кошки в Великих Луках. Сотрудники МЧС сняли её с дерева. Об этом ПАИ сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
Местные жители попросили помочь снять с дерева кошку, где она находилась третьи сутки. Попытки самих жильцов помочь животному не увенчались успехом, подчеркнули в пресс-службе.
Пожарные прибыли на место и спустили животное на землю. Сейчас кошка находится в городском приюте для животных, ожидая хозяев.
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