Спасённая пожарными кошка в Великих Луках сидела на дереве три дня

15:53, 06 марта 2024, ПАИ

Стали известны подробности спасения кошки в Великих Луках. Сотрудники МЧС сняли её с дерева. Об этом ПАИ сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Местные жители попросили помочь снять с дерева кошку, где она находилась третьи сутки. Попытки самих жильцов помочь животному не увенчались успехом, подчеркнули в пресс-службе.

Пожарные прибыли на место и спустили животное на землю. Сейчас кошка находится в городском приюте для животных, ожидая хозяев.