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Общество

Как в праздничные дни будет работать Госавтоинспекция Псковской области

Регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в подразделениях Госавтоинспекции в Псковской области будут проходить по изменённому графику 8 и 9 марта. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

В пятницу, 8 марта, регистрационно-экзаменационные подразделения не работают. Суббота, 9 марта, будет рабочий днём.

В Госавтоинспекции также напомнили, что часть государственных услуг можно получить в электронном виде через портал «Госуслуги».

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