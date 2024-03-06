Как в праздничные дни будет работать Госавтоинспекция Псковской области
Регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в подразделениях Госавтоинспекции в Псковской области будут проходить по изменённому графику 8 и 9 марта. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.
В пятницу, 8 марта, регистрационно-экзаменационные подразделения не работают. Суббота, 9 марта, будет рабочий днём.
В Госавтоинспекции также напомнили, что часть государственных услуг можно получить в электронном виде через портал «Госуслуги».
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