Премьера фильма «Позывной «Пассажир» пройдёт в районах Псковской области
Художественный фильм «Позывной «Пассажир» (16+), который выходит в прокат 14 марта, покажут в кинотеатрах Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
С 14 марта фильм можно увидеть в районных культурных центрах Себежского и Дновского районов, а также в Пушкиногорском культурно-досуговом центре.
Также с 14 по 27 марта фильм покажут в Центре культуры «Юбилейный» для жителей Островского района.
С 14 по 20 марта кинопоказ фильма состоится в Культурно-досуговом комплексе Новосокольнического района.
Кроме того, фильм можно будет увидеть в Порховском музее с 14 по 28 марта.
С 15 марта фильм будут показывать в Печорском районном центре культуры.
А в Опочецком районном центре культуры фильм начнут показывать с 25 марта.
Напомним, за основу сюжета фильма «Позывной «Пассажир» взят роман Александра Проханова «Убийство городов». Режиссёром и сценаристом выступил Илья Казанков, продюсеры проекта – Максим Королев, Ольга Журавлева.
Действие картины разворачивается в 2015 году. Главный герой Николай Рябинин – житель столицы, который проводит вечера в модных заведениях и не интересуется повесткой дня. Его брат пропадает без вести в Донбассе. Николай отправляется на поиски, и это решение навсегда изменит его жизнь.
Отметим, билеты на фильм можно приобрести по «Пушкинской карте».
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