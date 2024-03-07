Суд вынес приговор великолучанину за ДТП со смертельным исходом

16:08, 07 марта 2024, ПАИ

Великолукский городской суд вынес приговор жителю города, который насмерть сбил пешехода, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

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21 ноября 2023 года 52-летний великолучанин на автомобиле сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он добровольно возместил моральный вред родственникам. Великолучанину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Мужчину также лишили водительских прав на два года.