Жительницы Пскова и Великих Лук потеряли более четырёх миллионов рублей из-за мошенников

13:40, 07 августа 2026, ПАИ

Несколько жительниц Пскова и Великих Лук стали жертвами мошенников, пытаясь заработать на инвестициях, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные злоумышленники под видом менеджеров по инвестициям и сотрудников разных организаций позвонили троим жительницам региона и ввели их в заблуждение.

В частности, они предложили собеседницам для избежания серьёзных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасные счета», а также пообещали им дополнительный заработок в Сети.

В итоге женщины лишились более четырёх миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.