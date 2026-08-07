Жительницы Пскова и Великих Лук потеряли более четырёх миллионов рублей из-за мошенников
Несколько жительниц Пскова и Великих Лук стали жертвами мошенников, пытаясь заработать на инвестициях, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, неизвестные злоумышленники под видом менеджеров по инвестициям и сотрудников разных организаций позвонили троим жительницам региона и ввели их в заблуждение.
В частности, они предложили собеседницам для избежания серьёзных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасные счета», а также пообещали им дополнительный заработок в Сети.
В итоге женщины лишились более четырёх миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.
Жительницы Пскова и Великих Лук потеряли более четырёх миллионов рублей из-за мошенников
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