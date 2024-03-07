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Общество

Студенты из Петербурга станут участниками проекта Пушкинского заповедника

Студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица станут участниками нового совместного с Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» проекта «Пушкин глазами молодых». Как сообщает пресс-служба музея, этот проект предполагает создание коротких, трёх-пятиминутных анимационных фильмов по произведениям Пушкина и по михайловским страницам его биографии, а также о музее-заповеднике, каким его видят современные студенты и школьники.

Фото Натальи Алексеевой (музей-заповедник «Михайловское»)

Будущие исполнители проекта – восемь студентов, обучающихся в академии по специальности «художник анимации и компьютерной графики», – в течение двух дней, 5 и 6 марта, гостили в Пушкинском заповеднике. Они побывали на специальных экскурсиях по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Тригорское», «Петровское», а также посетили «Пушкинскую деревню» и музей-мельницу в деревне Бугрово, встретились с директором заповедника Георгием Василевичем и куратором нового проекта, актёром и режиссёром, сотрудником «Михайловского» Дмитрием Могучевым.

Готовые мультфильмы в музее ждут от студентов академии имени Штиглица уже в мае. В дни юбилея, равно и после праздничных торжеств их смогут увидеть все жители и гости псковских пушкинских мест.

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