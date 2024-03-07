Зачем на ферме в Невельском районе будут щекотать улиток, рассказали владельцы производства

16:59, 07 марта 2024, ПАИ

Несколько лет назад в Невельском районе заработала улиточная ферма, и теперь псковский деликатес поставляется в лучшие рестораны Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и многих других городов.

Через некоторое время предприниматели собираются наладить выпуск косметических средств на основе муцина – вещества из слизи улиток.

О том, в чём польза такой косметики, как добыть муцин и зачем щекотать улиток, «АиФ-Псков» рассказала основатель фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») Наталья Деревянных.

Напомним, что улиточная ферма «Золотая улитка» с центром гостеприимства стала обладательницей премии «Народное признание – 2023» в номинации «Открытие».