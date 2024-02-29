«Золотая улитка» стала обладателем премии «Народное признание – 2023»

19:36, 29 февраля 2024, ПАИ

Улиточная ферма с центром гостеприимства ESCARGOT D’OR («Золотая улитка») получила статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Открытие». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.

Награду победителям вручила региональный управляющий «Альфа-Банком» по Псковской области Ирина Баранова.

«Открытием 2023 года для меня и «Альфа-Банка» стали все участники премии. Я хотела бы пожелать победителям удачи и новых побед», – отметила Ирина Баранова.

В первую очередь слова благодарности основатель улиточной фермы Алексей Корочкин выразил бизнес-партнёру Наталье Деревянных.

«Она прошла со мной все трудности и поддерживает меня до сих пор, без неё этого бы всего не случилось. Спасибо родным и всем проголосовавшим, которые полюбили наш продукт», – сказал Алексей Корочкин.

Наталья Деревянных поблагодарила всех, кто поддерживает «Золотую улитку».

«Чем больше мы работаем, тем больше планов. Впереди очень много проектов», – подчеркнула Наталья Деревянных.

В число финалистов премии в этой номинации вошли также семейное кафе «Соль» в Псковском районе, центр любительского спорта и активного досуга «Ирбис» в Пскове и «Карп Инвест» в Опочецком районе.