«Золотая улитка» стала обладателем премии «Народное признание – 2023»
Улиточная ферма с центром гостеприимства ESCARGOT D’OR («Золотая улитка») получила статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Открытие». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.
Награду победителям вручила региональный управляющий «Альфа-Банком» по Псковской области Ирина Баранова.
«Открытием 2023 года для меня и «Альфа-Банка» стали все участники премии. Я хотела бы пожелать победителям удачи и новых побед», – отметила Ирина Баранова.
В первую очередь слова благодарности основатель улиточной фермы Алексей Корочкин выразил бизнес-партнёру Наталье Деревянных.
«Она прошла со мной все трудности и поддерживает меня до сих пор, без неё этого бы всего не случилось. Спасибо родным и всем проголосовавшим, которые полюбили наш продукт», – сказал Алексей Корочкин.
Наталья Деревянных поблагодарила всех, кто поддерживает «Золотую улитку».
«Чем больше мы работаем, тем больше планов. Впереди очень много проектов», – подчеркнула Наталья Деревянных.
В число финалистов премии в этой номинации вошли также семейное кафе «Соль» в Псковском районе, центр любительского спорта и активного досуга «Ирбис» в Пскове и «Карп Инвест» в Опочецком районе.
Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В 2023 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило почти 270. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а четвёрки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.
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