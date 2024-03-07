Псковичей приглашают на концерт вокальной музыки в «Михайловском»

19:22, 07 марта 2024, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей Святогорья на концерт вокальной музыки «Чистейшей прелести чистейший образец», который состоится 8 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

В праздничную программу вошли любовные романсы, вдохновлённые стихами Пушкина и его последователей. Исполнят лирические миниатюры музыканты из Пскова – Марина Мариненко (сопрано), Эдуард Банько (тенор) и Иван Колбашов (фортепиано).

Концерт по традиции музейных музыкальных вечеров в русской усадьбе дадут в Тригорском – в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов, добрых соседей и приятелей ссыльного Пушкина. Назначен он на 8 марта, начнётся в 15:00. Возрастная рекомендация – 12+.