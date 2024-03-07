«Ласточка» возобновила движение из Пскова в Санкт-Петербург
Вечерняя «Ласточка» возобновила движение из Пскова в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Ранее сообщалось, что поезд остановился на неопределённое время из-за того, что впереди на пути следования прекратил движение грузовой состав.
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