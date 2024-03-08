Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 Марта

10:36, 08 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил женщин с Международным женским днём. Видеопоздравление губернатор опубликовал в своём Телеграм-канале.

«Дорогие наши мамы, жёны, дочери, бабушки, наши родные, любимые и самые лучшие! Поздравляю со светлым весенним праздником – Международным женским днём!» – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что псковские женщины на протяжении всей истории добивались больших высот.

«Пусть этот день запомнится вам как яркий, тёплый весенний праздник, а в ваших домах всегда царят гармония и благополучие. Счастья вам и любви!» – пожелал Михаил Ведерников.