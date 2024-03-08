Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 Марта
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил женщин с Международным женским днём. Видеопоздравление губернатор опубликовал в своём Телеграм-канале.
«Дорогие наши мамы, жёны, дочери, бабушки, наши родные, любимые и самые лучшие! Поздравляю со светлым весенним праздником – Международным женским днём!» – сказал глава региона.
Он подчеркнул, что псковские женщины на протяжении всей истории добивались больших высот.
«Пусть этот день запомнится вам как яркий, тёплый весенний праздник, а в ваших домах всегда царят гармония и благополучие. Счастья вам и любви!» – пожелал Михаил Ведерников.
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