Псковские росгвардейцы поздравили женщин с 8 Марта
Росгвардейцы поздравили сотрудниц, охраняющих общественный порядок в Пскове, с Международным женским днём. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчины вручили женщинам цветы, а также пожелали здоровья, счастья и профессиональных успехов.
Кроме того, они поздравили вдов и матерей погибших боевых товарищей, а костюмированный Чебурашка в Пскове раздал женщинам цветы в честь праздника.
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08 марта 2024
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