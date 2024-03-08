Псковские росгвардейцы поздравили женщин с 8 Марта

18:13, 08 марта 2024, ПАИ

Росгвардейцы поздравили сотрудниц, охраняющих общественный порядок в Пскове, с Международным женским днём. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчины вручили женщинам цветы, а также пожелали здоровья, счастья и профессиональных успехов.

Кроме того, они поздравили вдов и матерей погибших боевых товарищей, а костюмированный Чебурашка в Пскове раздал женщинам цветы в честь праздника.