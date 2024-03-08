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Общество

На выставке «Россия» в Москве женщинам дарят цветы

На стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ женщин поздравляют с Международным женским днём, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Женщинам дарят цветы, а также в честь праздника проводят викторины и мероприятия от комитета по туризму Псковской области

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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