Матерей и жён участников СВО из Пушкинских Гор поздравили с 8 Марта

19:26, 08 марта 2024, ПАИ

Матерей и жён пушкиногорцев, участвующих в специальной военной операции, поздравили с Международным женским днём, пишет газета «Пушкинский край».

Встреча прошла в читальном зале Пушкиногорской центральной районной библиотеки. Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова пожелала женщинам счастья, благополучия, света и скорейшего возвращения дорогих им мужчин домой.

Кроме того, женщин поздравила руководитель Пушкиногорского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Степанова.

«Участники встречи смогли пообщаться за чашкой чая в душевной остановке», – заключили в издании.

Ранее сообщалось, что Чебурашка в Пскове вручил женщинам цветы в честь праздника, а также цветы дарят на выставке-форуме «Россия» в Москве.