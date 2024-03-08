Матерей и жён участников СВО из Пушкинских Гор поздравили с 8 Марта
Матерей и жён пушкиногорцев, участвующих в специальной военной операции, поздравили с Международным женским днём, пишет газета «Пушкинский край».
Встреча прошла в читальном зале Пушкиногорской центральной районной библиотеки. Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова пожелала женщинам счастья, благополучия, света и скорейшего возвращения дорогих им мужчин домой.
Кроме того, женщин поздравила руководитель Пушкиногорского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Степанова.
«Участники встречи смогли пообщаться за чашкой чая в душевной остановке», – заключили в издании.
Ранее сообщалось, что Чебурашка в Пскове вручил женщинам цветы в честь праздника, а также цветы дарят на выставке-форуме «Россия» в Москве.
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