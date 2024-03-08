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Общество

Археологи из Израиля нашли редкие монеты

Исследователи Управления древностей Израиля обнаружили в Иудейской пустыне редкие монеты, принадлежащие к эпохе восстания Бар-Кохбы, пишет «Газета.ру».

Старинные монеты нашли на территории заповедника Мазук Ха-Хетеким.

Одна из монет имеет гравировку, на которой изображена финиковая пальма и надпись на иврите, перевод которой «Елеазар-священник». Она может относиться к раввину Елеазару Хамодаю из города Бейтар, который стал центром мятежа.

С обратной стороны надпись «Первый год искупления Израиля». Вероятно, монету отчеканили в 132 году, когда произошёл конфликт. На других монетах есть надписи с именем Симеон. Скорее всего, речь идёт о Симеоне Бар-Кохба, лидере восставших, отметили эксперты.

Восстание Бар-Кохбы произошло из-за недовольства местных жителей политикой римлян, которые пытались навязать им свои религиозные и культурные традиции, превратив Иудею в одну из римских провинций, заключили специалисты.

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